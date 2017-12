Com cinco brasileiros, UFC Fresno tem pesagem sem problemas

Os 26 lutadores que estarão em ação no UFC Fresno, neste sábado, venceram sem problemas o primeiro adversário do evento: a balança. Nenhum dos atletas estourou os limites de suas respectivas categorias e os 13 duelos programados para o show foram confirmados, com destaque para a luta principal, entre dois dos principais pesos pena do Ultimate: o veterano Cub Swanson usou a libra de tolerância e bateu 66,2 kg e oficializou a disputa com Brian Ortega, que ficou abaixo do limite dos penas, pesando 65,7 kg.

Na porção principal do evento, o brasileiro Marlon Moraes também não teve problemas para bater o peso. Ele volta ao octógono menos de um mês após vencer John Dodson para encarar Aljamain Sterling. "Magic" bateu 61,4 kg, dentro do limite do peso galo, enquanto seu adversário jamaicano ficou um pouco mais pesado, com 61,5 kg.

Estreando no evento, Markus Maluco também venceu a balança com folgas ao bater 84,1 kg, ficando dentro do limite do peso médio com a libra de tolerância. Seu adversário, Eryk Anders, bateu 84,2 kg. Outros três brasileiros estarão em ação no UFC Fresno: Iuri Marajó (61,4 kg) pega Alejandro Pérez (61,5 kg) no peso galo; Davi Ramos (70,6 kg) faz sua estreia no peso leve contra Chris Gruetzemacher (70,2 kg); enquanto o peso médio Antônio Braga Neto (84,2 kg) volta após mais de três anos fora contra Trevin Giles (83,8 kg).

Resultados da pesagem do UFC Fresno

Card principal

Peso pena: Cub Swanson (66,2 kg) x Brian Ortega (65,7 kg)

Peso pena: Jason Knight (66 kg) x Gabriel Benitez (65,7 kg)

Peso galo: Marlon Moraes (61,4 kg) x Aljamain Sterling (61,5 kg)

Peso leve: Scott Holtzman (70,6 kg) x Darrell Horcher (70,5 kg)

Peso médio: Eryk Anders (84,2 kg) x Markus Maluko (84,1 kg)

Peso galo: Benito López (61,4 kg) x Albert Morales (60,7 kg)

Card Preliminar

Peso mosca: Alexis Davis (57 kg) x Liz Carmouche (56,6 kg)

Peso galo: Luke Sanders (61,5 kg) x Andre Soukhamthath (61,7 kg)

Peso galo: Carls John de Tomas (61,6 kg) x Alex Pérez (61,2 kg)

Peso galo: Merab Dvalishvili (61,5 kg) x Frankie Saenz (61,5 kg)

Peso galo: Alejandro Perez (61,5 kg) x Iuri Marajó (61,4 kg)

Peso leve: Chris Gruetzemacher (70,2 kg) x Davi Ramos (70,6 kg)

Peso médio: Antônio Braga Neto (84,2 kg) x Trevin Giles (83,8 kg)