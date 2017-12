Com Edgar machucado, Aldo pede por revanche com Holloway no UFC 218

Após Frankie Edgar se lesionar e deixar a luta que faria pelo cinturão dos penas contra Max Holloway no UFC 218, dia 2 de dezembro, em Detroit (EUA), José Aldo agiu rápido. Através de suas redes sociais, o ex-campeão pediu por uma revanche contra o havaiano, que o destronou em junho deste ano, no Rio de Janeiro, por nocaute técnico.

“UFC, estou pronto para lutar pelo cinturão com o Holloway. Me dê essa revanche. Hey, Holloway, quero meu cinturão de volta. Mereço uma revanche. Vamos fazer isso acontecer, UFC”, escreveu o manauara, que ainda não obteve nenhuma resposta.

Apesar do pedido, Aldo já tem compromisso marcado contra Ricardo Lamas no UFC Winnipeg, dia 16 de dezembro. O combate também será uma revanche, uma vez que os dois já se enfrentaram no UFC 169, em 2013, com vitória do brasileiro por decisão unânimes. Na ocasião, Aldo realizou com sucesso sua quinta defesa de título na divisão dos penas.

Antes de nocautear Aldo no UFC 212, Holloway havia conquistado o título interino da divisão ao bater Anthony Pettis por nocaute técnico no UFC 206, em dezembro passado. Com apenas 25 anos, o campeão vem numa incrível sequência de 11 vitórias consecutivas, tendo perdido pela última vez em 2013, para Conor McGregor. Ao todo, são 14 resultados positivos e três negativos na franquia.