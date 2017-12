Com infecção ‘mutante’ no pé, Patrick Cummins é retirado do UFC 217

Faltando pouco mais de duas semanas, o card do UFC 217, que acontecerá dia 4 de novembro, em Nova York (EUA), sofreu uma baixa. Com uma infecção no pé, o meio-pesado Patrick Cummins foi obrigado a deixar a luta que faria contra Corey Anderson na porção preliminar do evento. O próprio lutador informou a ausência em suas redes sociais.

“Os antibióticos não acabaram com a infecção que está fazendo o meu pé ficar como um mutante. Não vai ter UFC 217 para mim. Desculpa a todos”, escreveu Cummins em seu ‘Twitter’.

Através do Instagram, Anderson, que ainda não foi informado se ganhará um novo adversário ou sairá do card, pediu para que o duelo seja remarcado para o UFC 218, dia 2 de fevereiro, em Detroit.

Cummins iria em busca da terceira vitória consecutiva, após bater Jan Blachowicz e Gian Villante, ambos por pontos. Corey, por sua vez, tenta se recuperar do duro nocaute sofrido diante de Jimi Manuwa, em março deste ano.