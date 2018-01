Com Lyoto Machida em destaque, Ultimate divulga pôster do UFC Belém

A estreia do Ultimate na região Norte do Brasil já tem sua cara! A organização divulgou, neste final de semana, o pôster oficial do UFC Fight Night Belem. A arte traz em destaque os protagonistas da luta principal do show com Lyoto Machida e Eryk Anders. Além deles, a montagem ainda traz John Dodson x Pedro Munhoz e Valentina Shevchenko x Priscila Pedrita.

O UFC Fight Night Belem acontece no dia 3 de fevereiro, no Ginásio Mangueirinho. O show tem 10 lutas confirmadas com 10 brasileiros em ação.

Confira abaixo o programa de lutas do evento (sujeito a alterações)

Lyoto Machida vs. Eryk Anders

John Dodson vs. Pedro Munhoz

Valentina Shevchenko vs. Priscila Pedrita

Timothy Johnson vs. Marcelo Golm

Thiago Marreta vs. Anthony Smith

Alan Nuguette vs. Damir Hadzovic

Iuri Marajó vs. Joe Soto

Deiveson Figueiredo vs. Joseph Morales

Maia Stevenson vs. Polyana Viana

Desmond Green vs. Michel Trator