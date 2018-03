Ingressos para o UFC Rio começam a ser vendidos nesta quarta

O fã que quiser acompanhar o UFC 224, no Rio de Janeiro, já pode garantir seu ingresso a partir desta quarta-feira (21). A organização do evento anunciou o início das vendas para o show que acontece dia 12 de janeiro, na Jeunesse Arena, na capital fluminense. O bilhete mais barato custa R$ 125, meia-entrada, no setor “cadeira superior A”. Já quem quiser ter uma experiência VIP, com acesso ao octógono e fotos com lutadores, terá que desembolsar a quantia de R$ 6 mil (confira a tabela de preços abaixo). Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.tudus.com.br a partir das 10h da manhã.

O UFC 224 terá como atração principal a disputa do cinturão peso galo feminino entre Amanda Nunes e Raquel Pennington. No segundo duelo mais aguardado do show, os brasileiros Vitor Belfort e Lyoto Machida fazem o combate de ex-campeões da noite. Nomes como: Ronaldo Jacaré, John Lineker e Thales Leites também estão confirmados no show.

Programa de lutas do UFC 224

Peso galo: Amanda Nunes x Raquel Pennington

Peso médio: Vitor Belfort x Lyoto Machida

Peso médio: Ronaldo Jacaré x Kelvin Gastelum

Peso galo: John Lineker x Brian Kelleher

Peso médio: Thales Leites x Jack Hermansson

Peso leve: Davi Ramos x Nick Hein

Peso meio-médio: Alberto Miná x Ramazan Emeev

Peso pesado: Júnior Albini x Alexey Oleynik

Peso médio: Cezar Mutante x Karl Roberson