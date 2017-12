Com retorno ao UFC incerto, Ronda Rousey participará de série norte-americana

Afastada dos octógonos por tempo indeterminado, Ronda Rousey já tem planos de sua outra carreira. Segundo o portal TMZ Sports, a lutadora fará uma participação especial na série Blindspot, do canal americano NBC. Ronda estaria se preparando para representar uma detenta violenta que foi presa por tráfico de armas.

Ainda de acordo com o site, as cenas começarão a ser gravadas nos próximos dias e o episódio deverá ir ao ar no mês de maio. Como atriz, Ronda já participou "Velozes e Furiosos 7" e "Os Mercenários 3", além de dois outros filmes nos quais representou a si mesma.

Depois de perder duas lutas em sequência, para Holly Holm e Amanda Nunes, a ex-campeã dos galos femininos do UFC ainda não confirmou se irá continuar a lutar no Ultimate.