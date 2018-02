Comissão agenda audiência de Jon Jones para o próximo dia 27

O futuro de Jon Jones será definido no próximos dias. A Comissão Atlética da Califórnia agendou para o próximo dia 28 o julgamento do meio-pesado. Em julho do ano passado, o norte-americano foi flagrado em exame antidoping pelo uso do esteroide anabolizante Turinabol. Por ser reincidente, Jones pode ser suspenso por até quatro anos. Mas ,apesar do risco de um grande gancho, a equipe do lutador conta com a absolvição. Segundo o agente do norte-americano, Malki Kawa, ele espera que 'Bones' volte a lutar ainda em 2018.

O doping de Jones

Jones foi flagrado antes de sua luta contra Daniel Cormier no UFC 214. O exame apontou a presença do esteroide anabolizante Turinabol. Porém, como o resultado foi divulgado apenas após o evento, 'Bones' derrotou o rival, mas teve o triunfo revertido para No Contest (luta sem resultado).

Antes disso, em 2016, ele foi retirado do UFC 200 e acabou suspenso por um ano após testar positivo para clomifeno, um bloqueador de estrogênio, em exame feito fora do período de competição.