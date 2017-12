Comissão aprova uso de luvas mais leves na luta entre Mayweather e McGregor

Floyd Mayweather e Conor McGregor vão mesmo lutar com luvas mais leves das que as previstas nos combates de boxe para a categoria super meio-médio (69,8 kg), na "luta do século" marcada para o próximo dia 26 de agosto, em Las Vegas, Estados Unidos. A autorização, em regime de exceção, foi feita pela Comissão Atlética de Nevada (NAC), em cuja jurisdição está o local do duelo.

O multicampeão de boxe, com 49 lutas na carreira e 49 vitórias, e o campeão dos leves do UFC vão entrar no octógono utilizando luvas de 8 onças (220g), em vez das regulamentares, de 10 onças (280g). O pedido partiu de Maweather, que disse que as luvas mais leves irão possibilitar "ter mais sangue" no combate.

As luvas deverão seguir algumas regras - não poderão ser de fabricação mexicana e o preenchimento não poderá ser feito com crina de cavalo, além de os pares terem que ser similares e compatíveis. Além disso, todas as luvas deverão ser submetidas à NAC e os lutadores deverão inspecionar as luvas do adversário antes do do combate.

O diretor-geral da comissão, Anthony Marnell, no entanto, também criticou os lutadores. Ele disse esperar que, "da próxima vez, espera que a comissão não seja usada como palco para esse tipo de discussão".

A Comissão Atlética de Nevada também aprovou nesta quarta-feira o árbitro da luta. Será o veterano Robert Byrd o juiz principal do combate entre McGregor e Mayweather.