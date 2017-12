Comissão define que luta entre Jones e Cormier pelo UFC fica sem resultado

A Comissão Atlética da Califórnia (CSAC) revelou que mudou oficialmente o resultado da luta principal do UFC 214. Antes tido como nocaute no terceiro round para Jon Jones em cima de Daniel Cormier, agora o duelo fica sem resultado (no contest). A informação foi dada pelo comissário Andy Foster ao site norte-americano MMA Fighting. A mudança veio horas após a Agência Anti-Doping dos Estados Unidos (USADA) divulgar que na amostra B do exame conduzido em Jon Jones também foi encontrada uma substância proibida, a exemplo do que já havia acontecido na primeira amostra analisada pela organização.

O UFC não se pronunciou oficialmente sobre a mudança do resultado, mas é provável que “Bones” perca o título meio-pesado conquistado em cima de Cormier. Neste cenário, o título fica vago ou o próprio DC “reconquista” o cinturão. Dana White recentemente declarou que, caso o doping de Jones fosse confirmado, o antigo campeão voltaria a ter o título.

Jon Jones testou positivo em exame feito um dia antes do UFC 214 para a substância proibida turinabol. Em todo exame, amostras A e B são colhidas e a segunda só é analisada caso seja encontrada algum problema com a primeira. O próprio Jones pediu que a amostra B fosse analisada após o turinabol ser encontrado na A. Na noite da última terça-feira (12), a USADA confirmou que a amostra B também continha traços de turinabol.