Darren Till projeta vitória sobre Thompson: ‘nocaute no terceiro’

Escalado para encarar Stephen Thompson na luta principal do UFC Liverpool, em maio, Darren Till sabe que está perto da chance pelo cinturão em caso de vitória. Sétimo colocado no ranking dos meio-médios, o inglês esbanja confiança e já consegue prever como irá encerrar a disputa. Ele espera nocautear o norte-americano no terceiro round do combate.

+ Bayern anuncia data para novo técnico: 'até o final de abril'

+ Vídeo: Toquinho sofre duro nocaute em 58 segundos no Fight Night 85

+ Cezar Mutante comemora luta contra Karl Roberson no UFC Rio

"Eu não diria que o wrestling dele ou seu jogo de chão sejam melhores do que o meu. Sei que ele tem bons parceiros de equipe, como o Chris Weidman, mas eu não o vejo melhor do que eu em nenhuma área. A minha trocação é melhor e irei vencê-lo. É nocaute no terceiro round", cravou Till, em entrevista ao podcast 'Obviously Fight Talk'

Till, que está invicto no MMA com 16 vitórias e um empate, ocupa a 7ª posição no ranking dos meio-médios. Mas o inglês espera que uma grande vitória diante líder do ranking o coloque em uma posição de respeito na categoria

“Assim que eu bater o Stephen, todos vão saber que eu sou o melhor trocador dos meio-médios. Assim que vencer ele no dia 27 de maio, as pessoas vão parar de falar sobre o meu hype”, decretou.

UFC Fight Night Liverpool acontece no dia 27 de maio e já tem 10 combates confirmados. Confira abaixo o card do evento:

UFC Liverpool

Darren Till x Stephen Thompson

Gunnar Nelson x Neil Magny

Daniel Kelly x Tom Breese

Eric Spicely x Darren Stewart

Elias Theodorou x Trevor Smith

Lina Lansberg x Gina Mazan

Jason Knight x Makwan Amirkhani

Arnold Allen x Mads Burnell

Brad Scott x Salim Touahri

Cláudio Hannibal x Nordine Taleb