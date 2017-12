Confira os cinco melhores nocautes do UFC na temporada de 2016

O UFC em 2016 teve seu primeiro campeão simultâneo em duas categorias, com Conor McGregor com os cinturões dos penas e dos leves; trocas de campeãs nas duas categorias femininas. O Ultimate tem apenas mais um evento no ano, o UFC 207, que marcará o retorno de Ronda Rousey.

O portal Combate.com faz uma votação para eleger o melhor nocaute de 2016. Entre os favoritos estão a sequência de golpes de Conor McGregor em Eddie Alvarez, o chute de Donald Cerrone em Matt Brown e a joelhada de Paige VanZant em Bec Rawlings. Confira alguns dos concorrentes abaixo.

Donald Cerrone x Matt Brown, a 34seg do 3º round, no UFC 206

Conor McGregor x Eddie Alvarez, a 3min04seg do 2º round, no UFC 205, válido pelo cinturão dos leves

Alberto Miná x Mike Pyle, a 1min17seg do 2º round, no UFC Fight Night: dos Anjos vs. Alvarez

Lando Vannata x John Makdessi, a 1min40seg do 1º round, no UFC 206

Paige VanZant x Bec Rawlings, a 17seg do 2º round, no UFC on Fox: Maia vs. Condit

