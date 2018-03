Confirmado: Mauricio Shogun encara Volkan Oezdemir no UFC Chile

Vindo de três vitórias consecutivas, o brasileiro Mauricio Shogun já tem data e adversário para voltar ao octógono. O ex-campeão dos meio-pesados encara o suíço Volkan Oezdemir, segundo colocado no ranking da divisão. O combate será atração no card do UFC Chile, evento que acontece dia 19 de maio, em Santiago. + Ronda após derrota para Amanda Nunes: ‘Achava que Deus me odiava’​

Shogun, de 36 anos, vive a melhor fase de sua carreira no UFC desde que conquistou o título da organização em 2010. O brasileiro, que tem um histórico de 25 vitórias e 10 derrotas como profissional venceu as últimas três lutas contra: Rogério Minotouro, Corey Anderson e Gian Villante. Sétimo colocado no ranking da divisão, uma vitória pode deixar o paranaense bem próximo de uma nova chance pelo cinturão

Por sua vez, Oezdemir tem um cartel de 15 vitórias e apenas duas derrotas como profissional. O suíço disputou o cinturão dos meio-pesados em sua última luta, no UFC 220, em janeiro deste ano. Na ocasião, ele acabou nocauteado pelo campeão Daniel Cormier no segundo assalto. Antes disso, Volkan tinha emplacado uma série de cinco triunfos.

Mais brasileiros

Além de Shogun, outros três brasileiros estão confirmados no card da primeira edição do UFC no Chile: Michel Trator encara Zak Cummings, Poliana Botelho mede forças contra Syuri Kondo e Vicente Luque terá pela frente Chad Laprise.

Card do UFC Chile (até o momento)

Volkan Oezdemir x Maurício Shogun

Diego Rivas x Guido Cannetti

Vicente Luque x Chad Laprise

Alexa Grasso x Tatiana Suarez

Veronica Macedo x Andrea Lee

Poliana Botelho x Syuri Kondo

Jared Cannonier x Dominick Reyes

Frankie Saenz x Henry Briones

Michel Trator x Zak Cummings