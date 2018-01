Conheça os brasileiros que podem disputar o cinturão do UFC em 2018

O ano de 2018 promete muita emoção para os fãs brasileiros no UFC. O país que atualmente tem apenas dois cinturões com Amanda Nunes e Cris Cyborg, pode ter 11 lutadores com a chance da luta pelo título no ano em nove categorias diferentes.

Nomes conhecidos do grande público como José Aldo, Fabrício Werdum e Rafael dos Anjos estão bem cotados. Mas as revelações como Ketlen Vieira e Paulo Borrachinha podem surpreender, enquanto os experientes Mauricio Shogun e Jussier Formiga esperam por uma até então improvável chance.