Conor McGregor aposta corrida com fã pelas ruas de Dublin; veja

Fora de ação desde agosto do ano passado, quando perdeu em sua estreia no boxe para Floyd Mayweather, Conor McGregor segue curtindo os frutos do seu trabalho. Após ganhar US$ 100 milhões com a luta contra o norte-americano, o campeão do UFC prometeu curtir a vida e está cumprindo o que disse. O irlandês foi flagrado apostando corrida com um de seus fãs nas ruas de Dublin, na Irlanda.

No vídeo, postado pelo próprio "Notorious" em suas redes sociais, ele troca algumas palavras com o autor das imagens e depois dispara com sua McLaren, fazendo o fã "comer poeira". Ele ainda tenta acompanhar o ídolo, mas não consegue e apenas grita em sua direção.

Na legenda da postagem, McGregor se rende aos seus fãs irlandeses e diz que "ama o povo da Irlanda".