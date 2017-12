Conor McGregor corta fãs de foto e leva troco no Instagram

Às vésperas do UFC 205, Sean e Erin Safran tiraram uma foto ao lado de Conor McGregor, em Nova York, e logo a publicaram no Instagram.

O irlandês gostou tanto da foto, que a colocou em seu próprio perfil nas redes sociais, apenas com uma diferença: ele cortou os dois fãs da foto.

Gucci mustard Uma foto publicada por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) em Nov 6, 2016 às 12:34 PDT

Assim que reconheceu sua foto, Erin colocou no Twitter as duas publicações lado a lado: "Se você está tendo um dia ruim, lembre que McGregor me cortou da foto que tirei com ele".

If you're having a bad day just remember @TheNotoriousMMA cropped me out of our photo pic.twitter.com/KIvyUGGM9Y — Erin Safran (@Erin_Safran) 12 de novembro de 2016

Mas a garota não deixou barato. Mais tarde, ela mesma colocou no Instagram mais uma foto, agora cortando o "Notório". Na legenda, ela usou uma frase dita pelo próprio McGregor: "Quero usar essa oportunidade para pedir desculpas... A absolutamente ninguém".