Conor McGregor faz mistério, mas indica próximo adversário no UFC

O futuro de Conor McGregor no mundo das lutas é uma incógnita. Campeão peso leve do UFC, o irlandês, que nunca defendeu seu título, ainda não confirmou seu retorno ao octógono, uma vez que há possibilidade de voltar a lutar no boxe profissionalmente.

Contudo, nesta segunda-feira (31), em entrevista ao Ireland’s entertainment.ie, quando participava da divulgação de seu documentário ‘Conor McGregor: o Notório”, o lutador não garantiu quem será seu próximo adversário, mas indiciou que há um nome em posição de vantagem para ser o escolhido.

“Todos estão querendo por mim, tentando entrar na minha cabeça, e isso em vários esportes, de muitas organizações. Foi assim por muito tempo, eu sinto, então é apenas mais um dia para mim. Eu sei que há muitos desafiantes no UFC. Há muitos desafiantes no boxe também. O que me interessa é certamente uma luta no UFC, certamente uma defesa de cinturão dos leves. Existe um lutador com o cinturão interino dos leves. Eu acho que ele será o próximo. Veremos como serão as negociações”, declarou o irlandês, se referindo ao norte-americano Tony Ferguson, que conquistou o título interino ao finalizar Kevin Lee no UFC 216, dia 7 de outubro.

Contudo, Ferguson não foi o único nome citado por Conor. Embora reconheça que Ferguson é o favorito para ser seu próximo oponente, o irlandês ressalta que uma trilogia contra Nate Diaz também está sendo estudada, assim como outra possível superluta de boxe.

"A trilogia de Diaz também é uma possibilidade. Eu posso defender meu título contra o Nate. Talvez possamos convencer um desses lutador de boxe a entrar no octógono, ou também há lutas de boxe/ Então, há tantas opções. Eu me sinto bem para legitimar o cinturão - há um campeão interino, eu sou o campeão linear - então acho que (Ferguson) será o próximo. Estamos atualmente em negociações de contrato, e nós veremos aonde vai”, concluiu.

Campeão peso leve do UFC, Conor McGregor sequer colocou seu cinturão em jogo: ele não atua no MMA desde novembro de 2016, quando conquistou o título ao nocautear Eddie Alvarez no UFC 205. Na companhia desde 2013, são nove vitórias e apenas uma derrota na casa, incluindo o histórico nocaute de 13 segundos em José Aldo, em dezembro de 2015, que lhe rendeu o cinturão dos penas.