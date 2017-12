Conor McGregor invade cage do Bellator e causa confusão com árbitro

Famoso por aprontar no UFC, o irlandês Conor McGregor criou confusão até na organização rival. O campeão dos leves do Ultimate invadiu o cage do Bellator 187, evento realizado nesta sexta-feira, 10, em Dublin (Irlanda), empurrou o árbitro da luta de seu companheiro Charlie Ward e agrediu um dos comissários do show.

Ao final da luta após a vitória de Ward, McGregor saltou sobre a grade e pulou sobre o parceiro para comemorar. O árbitro Marc Goddard, responsável por mediar o combate, tentou advertí-lo, mas Conor partiu para cima de mediador, o empurrou e teve de ser contido por várias pessoas, criando uma enorme confusão

O alvoroço causado por McGregor não parou por aí. Depois de ser retirado do cage, Conor subiu sobre a grade novamente e, quando um comissário tentou retirá-lo o lutador lhe deu um tapa no rosto.

Histórico de problemas

A confusão entre McGregor e o Marc Goddard é antiga. No último dia 21 de outubro, Goddard expulsou o "Notório" de seu assento à beira do octógono, alegando que ele ditava instruções para outro companheiro de equipe, Artem Lobov. Segundo o árbitro, McGregor atuava como um "córner extra", o que seria uma vantagem injusta para Lobov.