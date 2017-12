McGregor não tira licença de boxe em Nevada; agente de Mayweather esfria boatos

As especulações sobre uma possível luta de boxe entre Floyd Mayweather e Conor McGregor aumentaram nesta semana. Na quinta-feira, o irlandês obteve uma licença para lutar boxe profissionalmente no Estado da Califórnia, de acordo com a ESPN americana. Um dia depois, no entanto, o mesmo pedido foi negado em Nevada. Segundo Bob Bennet, chefe da comissão atlética deste segundo Estado, a autorização não foi concedida porque McGregor ainda não pagou uma multa referente à briga com garrafas d'água entre o irlandês e Nate Diaz, na coletiva antes do UFC 202, em agosto.

Apesar da autorização, McGregor ainda segue sob contrato com o UFC. E, por essa razão, o empresário de Mayweather, Leonard Ellerbe, não acredita que o aguardado combate jamais seja realizado. "Ele conseguiu a licença. Parabéns para ele. McGregor pode dizer o que quiser, mas ele tem um patrão, cujo nome é Dana White. McGregor está sob contrato com o UFC e, se ele quiser lutar boxe contra Mayweather, não poderá porque seu chefe não irá permitir que isso aconteça. Eles nunca vão deixá-lo pisar em um ringue com Mayweather, porque todo mundo sabe o resultado. Ele iria levar uma surra", declarou também à ESPN.