Conor McGregor vira garoto-propaganda de grande rede de fast food

A rede de fast food, que já esteve envolvida com atletas do UFC, quando patrocinou Anderson Silva, divulgou a primeira peça publicitária com o 'Notório' em destaque nesta terça-feira (06). No comercial, o lutador recebe um sanduíche do 'rei' em um jato particular e manda a mensagem para seus adversários.

“Obrigado por todo o trash talk. Vocês acabaram de garantir a universidade do Conor Jr.”, brincou o irlandês ao final da peça. Em sua conta no Instagram, McGregor continuou. 'Reis reconhecem reis!', escreveu o irlandês ao lado do mascote da rede de fast food.

Conor McGregor

Campeão do UFC na divisão de leves, Conor McGregor deve perder seu título por não subir no octógono desde novembro de 2016, quando nocauteou Eddie Alvarez e se tornou o primeiro lutador a conquistar o cinturão do Ultimate em duas categorias diferentes ao mesmo tempo. Porém, ele se afastou do MMA para disputar a superluta contra Floyd Mayweather, em agosto de 2017, e não voltou a competir. desde então Com isso, Dana White, presidente da franquia, revelou que o evento irá retirar o título do irlandês.

McGregor ainda tentou voltar a ativa no UFC 222, quando Max Holloway se lesionou e ele se colocou a disposição para encarar Frankie Edgar pelo cinturão dos penas. Mas a organização recusou a oferta alegando que o irlandês não faz mais parte da divisão de até 65,7 kg.

Assista abaixo o comercial de Conor McGregor para o Burger King