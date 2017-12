Conor McGregor aparece em 'luta' de fãs nas ruas de Dublin

Principal astro do MMA na atualidade, Conor McGregor faz sucesso entre a garotada que é fã da modalidade. Neste fim de semana, um vídeo onde uma dupla de jovens brinca de imitar o lutador viralizou nas redes sociais.

O inusitado das cenas, que foram gravadas em Dublin, é que o irlandês aparece na carona de um carro no exato momento em que os garotos estão "lutando". Veja o vídeo:

Two lads stage a mock Conor McGregor fight on a Dublin street last night, and then...(via @lmScampi) pic.twitter.com/TEHg9oJexY — talkingbaws (@talkingbaws) 24 de dezembro de 2016