Cormier e Miocic fazem superluta de campeões por título de pesados do UFC

A divisão de pesos pesados do UFC terá a maior luta de sua história em breve. Na noite desta sexta-feira (26), a organização anunciou que Stipe Miocic, campeão com maior número de defesas de título, colocará seu reinado em jogo contra Daniel Cormier, atual campeão da categoria de meio-pesados. O combate será a atração principal do UFC 226, evento que acontece dia 7 de julho, em Las Vegas (EUA). Antes da superluta, os lutadores serão os técnicos da 27ª temporada do The Ultimate Fighter (TUF), o reality show do UFC.

Cormier e Miocic lutaram pela última vez no UFC 220, realizado no último sábado (20), quando defenderam com sucesso seus títulos no meio-pesado e no peso pesado, respectivamente. Miocic derrotou Francis Ngannou por decisão unânime, enquanto Cormier nocauteou Volkan Oezdemir no segundo round.

TUF 27

Ainda nesta sexta-feira, o UFC ainda revelou os nomes dos lutadores que farão parte do TUF 27. O reality show, onde o vencedor assina um contrato de seis dígitos com o UFC, contará com duas categorias em disputa: leves (até 70kg) e penas (até 65kg). A curiosidade desta edição é que todos os participantes estão invictos no MMA profissional

Confira a lista dos participantes abaixo:

PESO LEVE

- Thailand Clark: 7 vitórias - 0 derrota - 0 empate

- Joe Giannetti: 6-0

- John Gunther: 6-0

- José Martinez Jr.: 4-0

- Luis Peña: 4-0

- Richie Smullen: 3-0-1

- Mike Trizano: 6-0

- Allan Zuniga: 13-0

PESO PENA:

- Jay Cucciniello: 8-0

- Tyler Diamond: 9-0

- Brad Katona: 6-0

- Bryce Mitchell: 9-0

- Suman Mokhtarian: 8-0

- Dulani Perry: 4-0

- Kyler Phillips: 5-0

- Ricky Steele: 5-0