Cormier ironiza doping de Jon Jones, rival no UFC 214: 'meu pênis funciona'

Rivais dentro e fora do octógono, o atual campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, Daniel Cormier, vem provocando o arquirrival Jon Jones, único que já conseguiu vencê-lo, e que será seu adversário no UFC 214, neste próximo fim de semana.

Cormier relembrou um episódio de 2016, no qual Jones foi flagrado em doping por uso de estimulante sexual, e pegou pesado com o adversário: "meu pênis funciona", afirmou.

O canal do UFC no YouTube divulgou um episódio da série Embedded, que mostra a rotina de treinos dos lutadores antes de seus duelos, e foi nele que Cormier soltou a provocação - anteriormente, Jones já tinha dito que o rival estaria "barrigudo"

“O Jon Jones vive falando do meu corpo. Mas se ele fosse querer falar de alguém, deveria falar de alguém como ele. Posso ser gordo, posso não ter um abdômen trincado, mas meu pênis funciona”, ironizou Cormier.

Assista: