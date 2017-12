Covington compara Tyron Woodley a Forrest Gump: ‘Correu de mim’

O meio-médio Colby Covington parece ter começado a focar suas provocações no campeão Tyron Woodley. Após sua vitória sobre Demian Maia, no UFC São Paulo, quando irritou os torcedores brasileiros com xingamentos ao povo local, o norte-americano se acha merecedor de uma chance pelo título, mas Woodley, atual dono do cinturão da categoria, segue o ignorando. Através de seu Instagram, "Chaos" provocou o rival, comparando-o ao personagem principal do filme Forrest Gump.

Em uma montagem postada no seu perfil, Covington disse que o UFC ofereceu uma luta com ele a Woodley, que teria recusado o combate. Colby diz que o campeão está fugindo dele e "criou" uma lesão no ombro para não enfrentá-lo, mas voltou atrás quando a luta com Nate Diaz havia sido oferecida pelo Ultimate.

+Há 5 anos, Manny Pacquiao sofria violento nocaute em Las Vegas

+Mayweather diz ter pegado leve contra McGregor para 'manter o show'

+Jovem finge estar jogando videogame para transmitir ilegalmente luta do UFC

"Eu avisei palavra por palavra o que aconteceria. Tyron Woodley nunca teria uma luta com Nate Diaz no dia 30 de dezembro, no UFC 219. E assim que o UFC ofereceu uma luta ao fofoqueiro do Tyron comigo, o desafiante número um ao cinturão, ele voltou a se esconder e alegar uma falsa cirurgia no ombro”,provocou o norte-americano.

Com a vitória em cima de Demian, Covington chegou à terceira colocação do ranking meio-médio, atrás apenas de Robbie Lawler e Stephen Thompson, ambos já vencidos por Woodley. "Chaos" tem oito vitórias (13 no total) e apenas uma derrota no Ultimate, sofrida para o brasileiro Warlley Alves, em 2015, o único revés de sua carreira.