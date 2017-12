Covington provoca Rafael dos Anjos: ‘Defenda sua terra, animal imundo’

A vitória de Rafael Dos Anjos sobre Robbie Lawler no UFC Winnipeg deste sábado, 16, parece ter chamado a atenção de Colby Covington. O polêmico meio-médio, conhecido por suas seguidas provocações e xingamentos com relação ao povo brasileiro e aos lutadores do Brasil, fez questão de mandar um recado ao ex-campeão peso leve do Ultimate.

Através de seu Twitter oficial, Covington disse que Dos Anjos não o havia impressionado, pois não conseguiu nocautear ou finalizar um "homem velho e quebrado", referindo-se ao veterano Robbie Lawler, ex-campeão até 77 kg.

"Tristes performances para o elenco de garotos que lutou hoje na Fox. Rafael Dos Anjos não conseguiu nem nocautear ou finalizar um homem velho e quebrado! Tyron (Woodley) está por aí fingindo lesões...Eu estou aqui para fazer essa divisão grande de novo. Rafael dos Anjos, apareça e defenda aquele lixo que você chama de país natal e me enfrente pelo título interino, seu animal imundo", disparou "Chaos".

Atualmente número três do ranking meio-médio, Covington, que vem de vitória dominante sobre Demian Maia, deve ser ultrapassado por Dos Anjos, que era o quarto colocado. Isso porque o brasileiro venceu Lawler, que é o segundo da lista. O líder do ranking é Stephen Thompson, já que o campeão Tyron Woodley não é incluído e fica "acima" do primeiro colocado.