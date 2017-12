Covington volta a insultar brasileiros e Werdum atira objeto em rival; veja

Fabrício Werdum e Colby Covington tiveram uma discussão ‘quente’ nesta quinta-feira, 16, em Sydney, na Austrália, onde o ex-campeão dos pesados enfrenta Marcin Tybura no próximo sábado. Ao ser provocado pelo norte-americano, o brasileiro não pensou duas vezes e partiu para cima do rival, chegando a atirar um objeto, precisando ser contido por pessoas próximas.

Aparentando estar assustado com a situação, Covington apenas procurava se desvencilhar da confusão. Após o tumulto, o peso meio-médio gravou um vídeo narrando o ocorrido, ofendendo mais uma vez Werdum e o povo brasileiro.

“F**** o Brasil! F**** você, Fabricio Werdum, seu c***! Vocês são um bando de animais sujos. E vocês ainda pergunto porquê eu falo isso. É porque vocês são um monte de animais mesmo”, disse Colby.

Em entrevista ao site do canal Combate, Werdum explicou que a ‘briga’ começou em virtude de uma provocação de Covington, que teria o agredido com um chute na perna.

“Na hora do impulso, joguei um negócio nele, mas nem pegou, bateu no ombro. Não teve soco, não teve contato. Ele que me deu um chute, mas bloqueei. Ele que me agrediu. Eu só bati no telefone dele para derrubar. A galera entrou no meio e não teve nada. Eu joguei um boomerang que ganhei de um fã, de enfeite, bem leve, e aí ele continuou xingando, mas correndo", disse Werdum sobre a confusão.

"Nunca vi o cara na vida, e ele olha para mim e diz que sou um animal sujo, xinga o Brasil. Ele está com alguma com o Brasil. Nem sei porque ele está aqui, acho que ele quer aparecer de algum jeito, ele quer chamar a atenção, só pode ser. Essa geração querendo imitar o Conor McGregor é ridícula. Ele é ridículo. O Conor fez o personagem dele, fez muito bem. Ele xingava os oponentes mas não desrespeitava o país. Esse Colby quer chamar a atenção, mas só fala besteira”, declarou o brasileiro.