Criador do UFC conta que Mortal Kombat foi inspiração para o evento

Criado na década de 1990 pelo brasileiro Rorion Gracie, o Ultimate Fighting Championship (UFC) não teve como influência filmes de artes marciais, séries ou outros esportes. Em entrevista ao Blog do Ohata, Rorion, filho do célebre Hélio Grace, afirmou que o UFC foi inspirado no popular game de luta Mortal Kombat.

"O que me inspirou foi aquele jogo de videogame Mortal Kombat. Lutadores de vários tipos de luta", conta Gracie na entrevista. Para ele, o UFC na época era uma espécie de Mortal Kombat "for real". A ideia original era fazer um torneio que reunia lutadores de várias artes marciais, em que "você disputava um combate seguido do outro", como no game.

Rorion faz parte do clã Gracie, família que introduziu e difundiu pelo mundo o jiu-jitsu brasileiro como arte marcial. O lutador comenta que no início ele apenas queria demonstrar a superioridade do jiu-jitsu nacional perante as outras lutas. "Minha motivação era arranjar uma arena onde você pudesse comparar os estilos das artes marciais", explica.

Gracie ainda revela que vendeu o UFC (por "uma merreca") porque estavam mudando as regras - colocando tempo para as lutas e categorias de peso, por exemplo. "No início, não tinha luva e nem teipe na mão porque numa luta de verdade se você der um murro na cabeça do outro, você quebra a mão", diz. Segundo ele, o UFC passou a ser "um show de entretenimento". Além disso, para Rorion, o evento atualmente é muito violenta, e que antigamente "era uma competição entre estilos de luta" e não uma "competição entre atletas".