Cris Cyborg celebra conquista de cinturão do UFC nas redes sociais

Cris Cyborg conquistou, com justiça, depois de um duro combate, o cinturão da divisão peso-pena do feminina do UFC. Ela derrotou a norte-americana Tonya Evinger no UFC 214, em Anaheim (California), tendo superado a última pedra no caminho que foi repleto de obstáculos como bullying, falta de adversárias e dificuldades para chegar ao topo.

O outro brasileiro que combateu na noite de ontem, Demian Maia, não foi bem e acabou derrotado pelo americano Tyron Woodley na classe dos pesos meio-médios.

Em seu Twitter oficial, Cris postou várias fotos do momento da conquista e com o sonhado cinturão, além das comemorações e os cumprimentos que recebeu.

"Eu não tenho palavras para descrever isso, obrigada a todos os meus fãs por me apoiarem tanto. Muitas coisas aconteceram na minha carreira, antes eu entrava como uma louca dentro do cage, mas agora estou aprendendo a lutar com mais calma, de forma mais segura", disse Cris, após receber o cinturão. "Estou muito feliz e prometo fazer grandes lutas dentro desse octógono. Estou apenas começando".

Confira um trecho da entrevista:

"I've worked so hard for this opportunity, it's come at the perfect time." @Criscyborg opens up about her title win to @carolinepearce. pic.twitter.com/M4Dt2Y9qcm — #UFC214 (@btsportufc) 30 de julho de 2017

A nova campeã divulgou até mesmo a venda de uma camiseta com um de seus lemas de sua carreira do MMA: "Cris Cyborg vs. The World" (Cris Cyborg contra o mundo), que já está à venda para celebrar a vitória: