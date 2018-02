Cris Cyborg defende cinturão peso-pena contra russa Kunitskay

Depois de bater Holly Holm, Cris Cyborg teve sua próxima rival escolhida pelo Ultimate: a russa Yana Kunitskaya. Depois da lesão que retirou Max Holloway do card de número 222, o evento agiu rápido para salvar o show e sobrou para a curitibana defender mais uma vez o cinturão peso-pena.

O evento está marcado para o dia 3 de março, em Las Vegas. A rival da brasileira é ex-campeã peso-galo (61 kg) do Invicta FC e essa é sua estreia no Ultimate. A russa de 28 anos, quatro a menos que Cyborg, acumula cartel com dez vitórias e três derrotas, incluindo uma em disputa de título contra Tonya Evinger.

O evento manteve Frankie Edgar no card e colocou Brian Ortega como seu próximo adversário. A expectativa é que o vencedor do confronto seja o próximo desafiante ao cinturão do peso-pena, que pertence ao lesionado Max Holloway.