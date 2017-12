Cris Cyborg defende o cinturão do UFC contra Holly Holm em Las Vegas

O final de 2017 promete muita emoção para o Brasil no UFC. Na noite desta quinta-feira, 16, a organização anunciou que Cris Cyborg irá defender o cinturão peso pena feminino contra Holly Holm, ex-campeã da divisão de galos. O combate será atração no UFC 219, evento que acontece dia 30 de dezembro, em Las Vegas, e fecha a temporada da organização no ano.

A brasileira Cris Cyborg, de 32 anos, tem um histórico profissional de 18 vitórias e apenas uma derrota. O duelo diante de Holm marca a primeira defesa de cinturão da brasileira. Em julho, no UFC 214, a paranaense conquistou o título ao bater Tonya Evinger por nocaute técnico. O título estava vago depois que Germaine de Randamie se recusou a encarar Cyborg e fez a franquia destronar a holandesa do posto de campeã.

Por sua vez, Holm pode ser a primeira mulher campeã em duas categorias no UFC. A norte-americana, que chocou o mundo ao tomar o título de Ronda Rousey, no UFC 193, em junho de 2015. tem um histórico profissional de 11 vitórias e três derrotas. A 'Filha do Pastor' vem de triunfo no octógono: Em junho, ela nocauteou a brasileira Bethe Pitbull