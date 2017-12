Cris ‘Cyborg’ diverte crianças com câncer em hospital de Curitiba

De volta a sua terra natal, Cris 'Cyborg' visitou o Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, para ver seu pai, diagnosticado com um tumor na barriga. A lutadora de MMA aproveitou a visita para se divertir com as crianças e jovens, que lutam contra a doença. A atleta se juntou aos palhaços que fazem trabalho voluntário no hospital e fez a alegria das pessoas presentes.

"Hoje está sendo um dia muito especial, um dia de treinamento com as crianças do Hospital Erasto Gaertner! Lute por aqueles que não podem lutar", escreveu Cyborg, que registrou alguns dos momentos de diversão em sua conta no Instagram.

Nesta terça-feira, Cyborg utilizou as redes sociais para anunciar que lutará pelo cinturão dos penas (66 kg), contra a atual campeã Germaine de Randamie no UFC 214. A luta será realizada no dia 29 de julho, em Anaheim (EUA). Instantes depois da revelação, ela excluiu o comunicado, mas voltou atrás e postou novamente, garantindo que enfrentará a holandesa.

Dia especial! Parte 3 #criscyborg @hospitalerastogaertner Uma publicação compartilhada por CRISTIANE V JUSTINO ★ (@criscyborg) em Abr 18, 2017 às 11:12 PDT