Cris Cyborg fatura mais de R$ 1,5 milhão por vitória contra Holly Holm

O ano de 2017 terminou em grande estilo para Cris Cyborg. A brasileira, que defendeu pela primeira vez o cinturão peso pena feminino diante de Holly Holm no UFC 219, embolsou mais mais de R$ 1,5 milhão pela apresentação. A Comissão Atlética de Nevada, entidade responsável por sancionar o evento, divulgou as bolsas pagas ao atletas no show e a curitibana recebeu o maior salário com US$ 500 mil, cerca de R$ 1.650.000 na cotação atual. Já sua rival teve a segunda maior bolsa com US$ 300 mil, cerca de R$ 930 mil.

Os outros brasileiros no evento tiveram remunerações bem menores. Edson Barboza, que fez a segunda luta mais importante do show e perdeu para o russo Khabib Nurmagomedov, recebeu US$ 75 mil. Já Matheus Nicolau, que atuou no card preliminar e venceu Louis Smolka, teve uma bolsa de US$ 28 mil.

Salários do UFC 219:

Cris Cyborg: US$500 mil (sem bônus pela vitória)

Holly Holm: US$300 mil

Khabib Nurmagomedov: US$160 mil (incluindo US$80 mil de bônus pela vitória)

Edson Barboza: US$75 mil

Dan Hooker: US$48 mil (incluindo US$24 mil de bônus pela vitória)

Marc Diakiese: US$24 mil

Carla Esparza: US$72 mil (incluindo US$36 mil de bônus pela vitória)

Cynthia Calvillo: US$41 mil

Neil Magny: US$140 mil (incluindo US$70 mil de bônus pela vitória)

Carlos Condit: US$115 mil

Michal Oleksiejczuk: US$24 mil (incluindo US$12 mil de bônus pela vitória)

Khalil Rountree: US$19 mil

Myles Jury: US$66 mil (incluindo US$33 mil de bônus pela vitória)

Rick Glenn: US$22 mil

Omari Akhmedov: US$29 mil

Marvin Vettori: US$32 mil

Matheus Nicolau: US$28 mil (incluindo US$14 mil de bônus pela vitória)

Louis Smolka: US$32 mil

Tim Elliott: US$56 mil (incluindo US$28 mil de bônus pela vitória)

Mark De La Rosa: US$12 mil