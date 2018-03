Cris Cyborg garante que finalizaria Floyd Mayweather nas regras do MMA

Multicampeão no Boxe, Floyd Mayweather precisará trabalhar bastante para atingir o mesmo respeito no MMA. Após pendurar as luvas da nobre-arte invicto, ‘Money’ não nega os rumores de que negocia contrato com o UFC. Porém até mesmo a brasileira Cris Cyborg, campeã peso pena (até 66 kg.) feminino da organização, revelou que poderia finalizar o norte-americano no octógono.

“Eu usaria meu grappling e a primeira coisa seria tentar derrubar ele. Se eu lutasse boxe com ele seria maluca, mas no MMA eu tentaria derrubar. Não desafiaria meu boxe contra ele”, ainda completou, “eu sei [que finalizaria]”, afirmou Cris, em entrevista ao site-norte-americano ‘TMZ’.

Cyborg, ainda deu sua opinião sobre uma possível desistência da aposentadoria do pugilista para lutar no MMA. Mayweather conta com um cartel de 50 vitórias e nenhuma derrota no boxe. Os rumores começaram a partir de uma possível negociação entre Floyd e o irlandês Conor McGregor.

“Todos pensam sobre dinheiro e show. Mas não acho que seria uma redenção para ele, seria difícil. Ele estaria em outra área. Teria que manter distância para não derrubarem ele. Mass se acontecer, seria épico”, concluiu.