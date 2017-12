Cris 'Cyborg' joga capoeira e samba em treino do UFC na Califórnia

Antes de enfrentar Tonya Evinger na disputa pelo cinturão no UFC 214, no próximo sábado, a brasileira Cris 'Cyborg' realizou um treino aberto na Califórnia embalado por ritmos brasileiros.

Incentivada pelo treinador de jiu-jitsu Rubens ‘Cobrinha’, Cyborg jogou capoeira no octógono cercado pelos torcedores que, aos gritos de “Eu te amo” e “Cyborg campeã”, entraram no ritmo e bateram palmas para acompanhar o berimbau tocado por Felipe Werdum, irmão do peso-pesado do UFC.

Depois da demonstração, a lutadora ainda se arriscou em uma roda de samba, para delírio dos fãs presentes no treino.