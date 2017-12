Cyborg diz estar sendo perseguida por 'pressão' de futura adversária

O número de testes antidoping conduzidos em Cris Cyborg pela USADA nas últimas semanas fez com que a brasileira reclamasse de uma eventual "perseguição" da organização. Através de suas redes sociais, a campeã peso pena do UFC revelou que foi testada três vezes em menos de um mês, ainda que não tenha nenhuma luta marcada.

O duelo com Holly Holm, que é esperado para o UFC 219, no fim do ano, ainda não foi oficializado, e Cyborg deu a entender que a norte-americana tem feito pressão para que ela seja testada intensamente antes de assinar o contrato para o combate. Através de um meme, a brasileira ironizou a relação de Holm com Dana White, presidente do UFC (veja abaixo a imagem).

"Está claro que a USADA está me perseguindo. Fui testada três vezes em menos de um mês apesar de não ter concluído um contrato de combate ainda. Eu sou uma atleta limpa e apoio a USADA, pois me dá a chance de provar aos meus fãs que estou competindo limpa. Com isso dito, quero certificar-me de que Holly Holm está sendo testada com o mesmo número de testes para a nossa luta principal. Se eles aparecerem na minha casa às 6h, então eu quero que eles apareçam na casa de Holly Holm às 6h o mesmo número de vezes!JacksonWink MMA (academia de Holm) teve mais atletas do que qualquer outra equipe no MMA suspenso pela USADA e por isso quero uma garantia de que ambas as atletas serão testadas o mesmo número de vezes entre agora e nossa luta no dia 30 de dezembro", disparou Cyborg em longa postagem no seu Instagram.