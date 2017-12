Cyborg diz que se sacrificaria novamente apenas para enfrentar Ronda

Uma vez, Dana White, presidente do UFC, disse que a luta entre Cris Cyborg e Ronda Rousey seria a maior da história do Ultimate. No entanto, em entrevista à FOX Sports americana, a brasileira listou os motivos pelos quais essa luta nunca aconteceu e nunca irá acontecer.

"Se ela realmente quisesse me enfrentar, ela já teria feito isso. Se ela ganhar ou perder a próxima luta dela, ela não me enfrentará (...) Eu já sei disso. Ela não gosta de se desafiar. Se perder de mim, ela vai se aposentar. E até mesmo se ganhar, ela vai dizer que tenho que bater o peso para ser campeã", disse Cyborg. "Vocês conhecem Ronda, ela correu de mim por um bom tempo. Não é surpresa que ela não irá me enfrentar na sua próxima luta. Ela não consegue tomar um soco e não tem uma mente forte."

Atual campeã do peso pena, categoria até 65,8 kg, do Invicta FC, Cris Cyborg já esteve em dois combates no UFC, ambos com peso casado em 63,5 kg. Já Ronda Rousey defendeu por seis vezes o título dos galos femininos do UFC, divisão que vai até 61 kg. Apesar de não acreditar que o duelo entre as duas aconteça, a brasileira disse que só se sacrificaria para descer mais uma vez seu peso se fosse para enfrentar Ronda.