Cyborg é festejada pelo público em pesagem do UFC 219

A brasileira Cris Cyborg parece finalmente estar chegando ao estrelato nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira (29), véspera de sua primeira defesa de cinturão no UFC 219, ela foi ovacionada pelos fãs presentes à pesagem ceriomonial do evento. A campeã peso pena encarou sua adversária, a ex-dona do título galo Holly Holm e garantiu que fará de tudo para conquistar mais uma vitória. + Khabib pede que UFC tire título de McGregor e elogia Edson​

+ Dana White não descarta Floyd Mayweather no UFC: ‘Tudo é possível’ + QUIZ: Você sabe o que aconteceu no mundo das lutas em 2017?​

"Eu treinei muito duro, como em todas as minhas lutas, e quero chegar aqui amanhã e mostrar quem é a Cyborg. Quero fazer o meu melhor e, se Deus quiser, trazer mais essa vitória", declarou Cyborg, que recebeu até gritos de declarações de amor após sua fala.

Aparentando tranquilidade, a norte-americana Holm falou sobre o resultado de sua penúltima luta, quando enfrentou Germaine De Randamie pelo cinturão que hoje pertence a Cyborg, e acabou derrotada de forma polêmica. Holly disse que pretende fazer com que os juízes tenham certeza que ela venceu Cyborg.

Antes da encarada na luta principal, o brasileiro Edson Barboza ficou frente a frente com seu oponente, o russo Khabib Nurmagomedov, que levou um presente especial ao comentarista Joe Rogan, um chapéu especial do Daguestão, região onde nasceu. Outro brazuca no card, o peso mosca Matheus Nicolau teve encarada tranquila com Louis Smolka, seu oponente neste sábado (30).

Resultados da pesagem do UFC 219

Card principal

Peso pena: Cris Cyborg (65,9 kg) x Holly Holm (65,4 kg)

Peso leve: Khabib Nurmagomedov (70,7 kg) x Edson Barboza (70,4 kg)

Peso leve: Dan Hooker (70,7 kg) x Marc Diakese (70,7 kg)

Peso palha: Cynthia Calvillo (52,7 kg) x Carla Esparza (52,5 kg)

Peso meio-médio: Carlos Condit (77,5 kg) x Neil Magny (77,5 kg)

Card preliminar

Peso meio-pesado: Khalil Rountree (93,2 kg) x Michal Oleksiejczuk (92,5 kg)

Peso pena: Myles Jury (66,3 kg) x Rick Glenn (66,1 kg)

Peso médio: Marvin Vettori (84,3 kg) x Omari Akhmedov (84,3 kg)

Peso mosca: Louis Smolka (57,2 kg) x Matheus Nicolau (57 kg)

Peso galo: Tim Elliott (61,3 kg) x Mark De La Rosa (61,6 kg)