Cyborg explica ‘ritual’ de tapa no rosto dado por técnico; veja o vídeo

Alguns dias após o UFC 219, um vídeo pré-luta da campeã peso pena Cris Cyborg viralizou. Mas as imagens não mostravam uma parte do seu treinamento e sim um tapa que seu treinador, Jason Parillo, dava em seu rosto. A cena se repetiu antes do duelo com Holly Holm e chamou a atenção dos fãs, que se dividiram entre aprovação e reprovação da prática

Nas redes sociais, Cyborg admitiu que pede sempre o tapa no rosto de Parillo e que o golpe ajuda a checar 'se o espírito não fugiu'.

+ Conheça os brasileiros que podem disputar o cinturão do UFC em 2018

+ Siga o Fera no Twitter!

"Esteja pronta sempre! Não se mexe com a Nação Cyborg. Antes da guerra! Já faz um tempo que é assim, mas só dessa vez filmaram! Só para checar se o espírito não fugiu! (risos)", explicou a brasileira na legenda do vídeo do tapa.