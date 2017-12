Cyborg ironiza possível duelo com Ronda: ‘Podemos fazer isso na WWE’

Cris Cyborg parece não estar muito afim de enfrentar Ronda Rousey. Após Edmond Tarverdyan, treinador da estrela norte-americana, revelar que gostaria de ver sua pupila enfrentando a brasileira, a atual campeã peso-pena do UFC garantiu que não vê motivos para esse duelo acontecer, afirmando estar em um nível superior à Ronda.

“Se Ronda quiser voltar para uma briga, acredite que é melhor para ela lutar contra Miesha Tate. Estou em outro estágio da minha carreira. Eu queria lutar contra Ronda quando ela estava psicologicamente bem e confiante”, declarou, em entrevista ao site MMA Fighting.

Embora não esteja interessada em medir forças com Ronda no UFC, Cyborg não descartou enfrentar a loira. De maneira irônica, a curitibana minimizou as qualidades de Tarverdyan como treinador e sugeriu que o confronto com Rousey aconteça no WWE, empresa de entretenimento.

“Agora, se ela quer fazer uma boa luta para os fãs, podemos fazer isso na WWE. Caberia perfeitamente para ela ir a Hollywood, e para mim seria outro desafio na minha carreira. É algo brilhante, seu treinador encaixaria perfeitamente em seu canto na WWE, ele não é mais do que uma piada”, concluiu.