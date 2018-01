Cyborg não pretende enfrentar Amanda: ‘Quero construir minha categoria’

A brasileira Cris Cyborg admitiu que não pretende enfrentar Amanda Nunes, campeã peso-galo. Atual dona do cinturão pena, Cris disse se sentir no dever de ajudar a construir a categoria, que não tem atletas oficialmente assinadas pelo UFC. Com isso, Cyborg disse que precisava enfrentar uma lutadora que, de fato, lutasse pelo peso-pena em sua próxima defesa de cinturão.

Apesar disso, Cyborg admitiu que se a "Leoa" ganhasse ao menos uma luta contra uma peso pena de verdade, então ela se credenciaria a uma disputa de cinturão. Nesses termos, disse Cris, uma luta com a compatriota poderia sair do papel.

+ Cyborg pode participar de ‘Dança dos Famosos’ nos Estados Unidos​

+ UFC bane fotógrafo da equipe de Holm que chamou Cyborg de homem

+ Cris ‘Cyborg’ avança no ranking dos melhores do UFC; veja top 10​

"Tendo me estabelecido novamente como campeã do mundo até 66 kg, eu sinto que é a minha obrigação lutar contra a desafiante número um da categoria para a minha próxima luta. Eu lutei quatro vezes seguidas contra garotas que subiram do peso para me enfrentarem em "superlutas" para os fãs (...) Como campeã do mundo é importante que eu enfrente as desafiantes. É isso que faz do MMA um esporte e não só entretenimento. Se não acontecer isso, qual o ponto de as pessoas lutarem e treinarem se não sabem se vão ter uma chance?", questionou Cyborg

"Se Megan Anderson não estiver pronta, então Pam Sorenson é a próxima desafiante que merece uma chance (...) Se Amanda quer mesmo a oportunidade de lutar pelo cinturão peso pena, uma vitória sobre qualquer oponente ranqueada nessa divisão a ajudaria a se estabelecer dentro de uma categoria que ela deixou antes de me enfrentar", completou a brasileira em suas redes sociais.

A resposta da campeã brasileira veio após Dana White garantir que iria casar o duelo entre Cyborg e Amanda Nunes e que a campeã peso galo seria "definitivamente" o próximo desafio da dona do cinturão dos penas.