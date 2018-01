Cyborg pode participar de ‘Dança dos Famosos’ nos Estados Unidos

Após ter incorporado a dança como parte de sua preparação para a luta com Holly Holm no UFC 219, Cris Cyborg teria sido convidada a participar do "Dancing With The Stars", programa da TV norte-americana que inspirou o "Dança dos Famosos" da TV Globo.

Produtores do programa ficaram impressionados com a vitória de Cris sobre Holm no último sábado, 30, e gostaram de saber de sua rotina na dança. Segundo o site de fofocas norte-americano "Terez Owens", os profissionais já entraram em contato com a equipe da brasileira.

Antes da vitória sobre Holm e da divulgação do interesse do programa, a campeã peso-pena do UFC já havia falado sobre a possibilidade de integrar a próxima temporada do show, mas admitiu que preferia uma luta de boxe.

"Eu sou uma dançarina terrível, mas estou melhorando a cada dia. Temos sempre que nos desafiar. Para o bem, para o mal, para tudo. Vamos ver, eu estaria disposta a aceitar esse desafio. Mas talvez uma luta de boxe seria melhor", comentou Cris, em entrevista ao canal TMZ na semana passada.

Caso Cyborg seja confirmada na "Dança dos Famosos", ela será o quarto representante do UFC a participar do programa. Recentemente, Paige VanZant, lutadora peso mosca do Ultimate, foi vice-campeã na 22ª temporada, enquanto os ex-campeões Chuck Liddell e Randy Couture tiveram participações mais modestas em anos anteriores.

Veja um número de dança de Cyborg com a lutadora Gabi Garcia