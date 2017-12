Cyborg promete ‘novos truques’ contra Holm no UFC 219

Assim que sua primeira defesa de cinturão foi confirmada para o UFC 219 do próximo sábado, contra Holly Holm, Cris Cyborg vem indicando que trará suepresas para o duelo. E, mais uma vez, a brasileira disse que seus fãs poderão esperar uma "Cyborg" diferente diante da ex-campeã peso galo. Cris tem experiência em torneio de jiu-jitsu e já declarou que poderia usar seu chão contra a norte-americana.

E, em conversas com repórteres antes do UFC 219, a brasileira declarou que pode mesmo tentar uma finalização diante de Holly Holm, conhecida por ser a única atleta a ganhar títulos mundiais relevantes no boxe e no MMA.

"Vai ser uma grande luta e tenho que estar preparada para todos os cenários possíveis. O estilo de todo mundo é diferente, mas tenho muitas cartas na manga, pouca gente sabe, mas já ganhei títulos mundiais no jiu-jitsu. Posso tentar te colocar para baixo e finalizar. Não sabemos o que vai acontecer. Só sei que será uma luta incrível", comentou Cyborg, "agradecendo" Miesha Tate, única a interromper uma luta com Holm.

"Miesha já mostrou o caminho. Sabe, eu posso ficar na trocação e tentar nocauteá-la, há muitas coisas que posso fazer, mas não me surpreendo por estar melhorando sempre. Posso mostrar cada vez um pouco mais em cada luta, novos truques e meus fãs verão uma Cyborg diferente no UFC 219. Não é só trocar e nocautear", disse a brasileira, em declarações reproduzidas pelo site norte-americano MMA Fighting.