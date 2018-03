Cyborg reclama do UFC e elogia Bellator: ‘Só serei campeã se for para lá’

Perto de fechar uma superluta com a campeã peso galo Amanda Nunes, Cris Cyborg, dona do cinturão pena do UFC, criticou a organização por não estar ajudando no crescimento da sua própria divisão. Para alfinetar os chefes, a brasileira falou até do maior rival do Ultimate, o Bellator, que está construindo uma categoria peso pena com lutadoras de qualidade, encabeçadas pela campeã Julia Budd, além de nomes como a brazuca Talita "Treta" Nogueira e a australiana Arlene Blencowe.

Em entrevista ao podcast Split Decision, Cyborg elogiou o jeito como o Bellator vem dando credibilidade às lutadoras do peso pena e disse que, se quiser mesmo ser tida como a melhor do mundo em sua categoria, talvez precise lutar em outra promoção.

"Se vocês forem pensar, o cinturão já está em disputa há um ano quase. Eles não assinaram nenhuma lutadora especificamente para o peso pena, não colocam lutas do peso pena feminino em outros cards, enfim, não assinam con ninguém. Como irão desenvolver a divisão se não assinam com ninguém? Quando Dana White argumenta que não há garotas no peso pena, isso soa louco para mim. Toda semana, o Bellator assina novas lutadoras para o peso pena. Eles fizeram uma divisão para mim no Bellator. Se eu acabar o meu contrato assim, para ser a campeã de verdade do peso pena, terei que ir para o Bellator e lutar com todas as garotas lá", disparou a brasileira.

No mesmo podcast, Cyborg indicou que seu contrato com o UFC tem mais três lutas. Vinda de vitória sobre Holly Holm, a brasileira deve mesmo enfrentar a compatriota Amanda Nunes, um duelo que não lhe agrada, pois lhe impede de ajudar na construção de sua divisão.