Cyborg se irrita e acusa Amanda Nunes de usar superluta para se promover

A superluta de campeãs entre Cris Cyborg e Amanda Nunes deve mesmo ficar no imaginário dos fãs. Após a 'Leoa' revelar que não pensa mais em subir ao peso pena e desafiar Cris num futuro próximo, a paranaense não perdeu tempo e respondeu a rival. Para Cyborg, Amanda a desafiou no início do ano apenas para conseguir um novo contrato com o UFC.

“Começo a pensar que Amanda Nunes só tocou no meu nome para negociar um novo contrato com o UFC. Assim como fazem muitas outras garotas, ela só quer usar o meu nome para construir a própria marca. Ela diz conversar com Dana White sobre querer atuar logo e não ter que esperar muito para lutar, mas quando você olha para o cartel dela pode ver que ela só lutou uma vez em 2017. O UFC 224 vai ser quase um ano após a luta dela contra a Valentina – uma peso mosca – e muita gente acha que ela perdeu”, revelou Cris, através de um comunicado oficial.

“Antes de eu lutar contra a Holly Holm (no UFC 219, em dezembro), o treinador da Amanda deu entrevistas dizendo ela queria me enfrentar. E depois da luta contra a Holly, eu disse que lutaríamos em julho e ela ficou quieta. Quando o UFC me ligou para eu aceitar salvar em cima da hora o UFC 222, eu pedi a Amanda, mas ela repentinamente disse que não estava pronta e não conseguimos a luta”, completou.

Ainda pelo comunicado, Cyborg revelou que irá esperar pela compatriota até o UFC 226, dia 7 de julho. Caso Amanda não esteja pronta para a superluta, ela dará a chance a outra adversária e irá descartar a possibilidade do combate de campeãs num futuro próximo.

“Se Amanda não estiver pronta para o UFC 226, lutarei com quem estiver pronta. Expliquei ao meu empresário que se Nunes vencer no Rio e se recusar a lutar comigo em julho, não vou mais querer investir tempo tentando fazer a superluta acontecer. Nós podemos revisitar essa ideia se ela decidir voltar ao peso pena e se restabelecer na divisão contra a desafiante número um”, completou.

