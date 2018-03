Cyborg se oferece para ajudar Ketlen Vieira luta contra Amanda Nunes

Cris Cyborg parece estar realmente disposta a derrotar Amanda Nunes, mesmo que ela não entre no octógono. Enquanto a superluta entre as campeãs não tem data prevista, a paranaense encontrou outro caminho de entrar na rota da ‘Leoa’. A dona do cinturão dos penas ofereceu ajuda para treinar a amazonense Ketlen Vieira, possível desafiante de Amanda no peso galo.

A oferta ocorreu em um post de Ketlen no Instagram, que menciona um elogio de Amanda, dizendo que ela merece a chance de desafiá-la. Nos comentários da publicação, Cyborg prontamente se disponibilizou a ajudar. "Estou na disposição para o camp. É só ligar", escreveu a paranaense na rede social.

A rivalidade entre Amanda e Cyborg começou quando a campeã dos galos se prontificou a subir de peso e desafiou Cris publicamente. A paranaense revelou que não gostaria de enfrentar uma compatriota, mas aceitou a disputa. A superluta de campeãs chegou a ser especulada para o UFC 224, no Rio. Mas a campeã dos penas, que havia feito duas lutas em dois meses, pediu para voltar a competir apenas em julho. Com isso, o show convocou Raquel Pennington para desafiar Nunes na capital fluminense. Porém, com luta marcada, Amanda voltou atrás e revelou que gostaria de fazer novas lutas em sua categoria antes de subir de peso. A situação irritou Cris, que chegou a dizer que a rival só a desafiou com intuito de se promover.