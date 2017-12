Cyborg sonha em seguir passos de McGregor e migrar para o boxe

Às vésperas da primeira defesa do seu cinturão peso pena do Ultimate, Cris Cyborg admite estar de olho em outro desafio e em outro esporte. A brasileira revelou recentemente que adoraria seguir os passos de Conor McGregor e testar suas habilidades em uma superluta de boxe profissional. Cyborg enfrenta Holly Holm na luta principal do UFC 219, mas admitiu que já avisou até a Dana White, presidente do Ultimate, sobre seu outro sonho.

"Eu amo competir. Tenho competido desde os meus 12 anos. Algumas vezes você vence, outras você perde, mas sempre aprendemos. Eu gosto de competir em tudo, jiu-jitsu, wrestling, muay thai... Então se eu tiver a chance de competir no boxe um dia, por que não? Eu acho que quando se treina apenas uma disciplina, aprendemos mais. Dana White sabe do meu desejo. Falei com ele que adoraria ter a oportunidade de fazer como McGregor fez. Uma luta de boxe. Adoraria fazer isso. Eu amo meu trabalho, amo lutar e amo competir", comentou a brasileira em uma teleconferência.

Cyborg admite, no entanto, que o foco permanece no MMA. Tanto que, em um mundo ideal, ela só se aventuraria no boxe, após terminar seu ciclo no UFC e no MMA.

"Seria ótimo acabar minha carreira e fazer uma luta de boxe, mas não sei se isso acontecerá", declarou.