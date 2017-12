Dana exalta importância de Ronda: ‘Ela construiu o MMA feminino’

Não é muito difícil vermos Dana White, presidente do UFC, em atrito com alguns lutadores de sua organização. Contudo, quando o assunto é Ronda Rousey, o dirigente é só elogios. Após defender a ex-campeã dos galos femininos em diversas oportunidades, Dana voltou a ressaltar a importância de Rowdy para o crescimento do MMA feminino, a considerando a grande responsável pelo sucesso que o esporte alcançou entre as mulheres.

"Ela é subestimada. Olhe para o que ela fez. Olhe para o que ela construiu. Ela começou isso (MMA feminino) tudo. Você teve uma lutadora tão dominante. Ela era tão malvada, ela falava bem e era bonita. Toda essa combinação do que ela era construiu todo esse fenômeno das Artes Marciais Mistas feminino. Ela foi a pessoa certa, no momento certo”, declarou Dana em entrevista ao podcast "Pardon My Sports".

Ronda Rousey foi uma das pioneiras do MMA feminino, tendo sido fundamental na entrada das mulheres no UFC. Antes dela, Dana White, presidente da organização, havia comentado que o Ultimate nunca permitiria lutas entre mulheres no octógono. Com a chegada da medalhista de bronze olímpica ao esporte, o dirigente mudou de ideia e resolveu incluir a divisão dos galos.

Ronda ganhou suas 12 primeiras lutas, finalizando ou nocauteando todas as adversárias. No fim de 2015, perdeu seu cinturão do UFC para Holly Holm e, um ano depois, foi nocauteada em apenas 48 segundos por Amanda Nunes. Desde então, a loira não se pronunciou mais sobre sua carreira no mundo das lutas.