Dana White aprova ida de Ronda Rousey para o WWE: 'Muito feliz por ela'

Presidente do UFC e responsável por levar Ronda Rousey à companhia, Dana White desenvolveu amizade fora dos negócios com a lutadora e revelou sua felicidade com sua ex-campeã migrando para o WWE. O dirigente garantiu que não guarda mágoas da amiga por ter deixado o UFC, tendo, em outras oportunidades, exaltado o trabalho feito pela norte-americana para a divulgação da marca e pelo MMA feminino em geral.

Em contato com o repórter Adam Hill, do jornal Las Vegas Review-Journal, Dana White revelou que Rousey sempre foi uma grande fã de telecatch e, por isso, estava feliz por ela estar realizando um de seus maiores sonhos.

Text from Dana White via text on Rousey's wrestling career: "I'm very happy for her. She loves pro wrestling and has always been a big fan so I know how much his means to her. She keeps accomplishing everything she's ever wanted." #RJNow — Adam Hill (@AdamHillLVRJ) 29 de janeiro de 2018