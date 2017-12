Dana White: Jon Jones é o 'maior desperdício da história do esporte'

Algumas semanas após recapturar o título meio-pesado do UFC, Jon Jones caiu em outro exame antidoping, sendo suspenso e perdendo o cinturão após a confirmação do doping com análise da amostra reserva. A nova polêmica em torno de sua carreira fez com que Dana White, presidente do Ultimate, o colocasse como o "maior desperdício da história de todos os esportes".

Em entrevista ao programa norte-americano The TSN MMA Show, White lamentou mais um problema de Jon Jones e declarou que ele tinha possibilidades até de se tornar um dia campeão peso pesado do UFC.

"Ele provavelmente é o maior desperdício de todos os tempos. Em todos os esportes. Esse cara é tão talentoso. Só Deus sabe o que ele estaria fazendo agora se estivesse ficado fora de todos os problemas em que se meteu. Ele poderia ser campeão do mundo no peso pesado e ter uma sequência de defesas de cinturão que nunca seria ultrapassada. A lista é muito extensa do que poderia acontecer com a carreira de Jon Jones sem os problemas", lamentou Dana, garantindo que não tem mais qualquer expectativa em relação ao ex-campeão.

"O que quer que aconteça com sua suspensão, vai acontecer. Acredite em mim, não tenho mais nenhuma expectativa e não estou interessado nisso mentalmente ou emocionalmente", comentou.

Jon Jones tem uma audiência marcada com a Comissão Atlética da Califórnia em dezembro, quando ele deverá descobrir seu destino e o tempo de uma eventual suspensão por seu segundo problema com doping.