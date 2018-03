Dana White confirma Dos Anjos como próximo desafiante de Woodley

Ex-campeão peso leve do UFC, Rafael Dos Anjos deve ter em breve a oportunidade de se tornar dono do cinturão meio-médio, atualmente em posse de Tyron Woodley. Quem garante é Dana White, presidente da organização. O dirigente garantiu que, assim que o campeão norte-americano se recuperar de cirurgia no ombro, será desafiado pelo brasileiro.

"Assim que o Woodley estiver saudável, obviamente a luta contra o Dos Anjos é a luta a ser feita, especialmente depois da forma como ele lutou contra o Robbie Lawler. Estamos apenas esperando o Woodley se recuperar", comentou White ao canal norte-americano FOX Sports logo depois do encerramento do UFC Fight Night, neste domingo, 14, como citado pelo MMA Junkie.

Antes de Dana White confirmar RDA contra Woodley, o próprio campeão norte-americano ainda mostrou certa resistência em aceitar o brasileiro como seu próximo adversário, argumentando que gostaria de enfrentar um grande nome, que fizesse "algo por seu legado".

"Não vejo realmente uma luta que faça sentido para mim agora. Não existe um número um claro na divisão. Alguns falam de Dos Anjos. Eu nem vou dar atenção ao nome do (Colby) Covington. Acho que o baralho precisa ser embaralhado um pouco mais e talvez uma luta que seja mais substancial para minha carreira e meu legado apareça", declarou Woodley ao site norte-americano MMA Junkie.