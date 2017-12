Dana White confirma negociação para trazer Mayweather ao UFC

Alguns dias após Floyd Mayweather ter declarado que estava negociando sua estreia no MMA pelo UFC, o presidente da organização, Dana White, confirmou conversas com o multicampeão de boxe. O dirigente norte-americano declarou que "Money" quer mesmo tentar a sorte no MMA após uma carreira irrepreensível no boxe, onde está invicto com 50 vitórias em 50 lutas.

Em entrevista à emissora norte-americana ESPN, e citou a superluta de boxe de Floyd Mayweather com Conor McGregor, em agosto deste ano,, como exemplo de que "tudo era possível" quando se trata do pugilista mais rico de todos os tempos.

"Nós estamos falando com Floyd sobre assinarmos um contrato entre ele e o UFC. É real. Ele vinha falando sobre fazer uma luta de boxe com Conor McGregor. Isso era real? Você já ouviu alguma vez Floyd falar de algo que não é real? Ele normalmente marca seu território quando está na mídia e essas coisas acabam acontecendo. Nós estamos interessados em fazer algo com Mayweather. Qualquer coisa é possível, qualquer coisa é uma real possibilidade. Mayweather x McGregor aconteceu, p... Tudo é possível", declarou Dana.

Há uma semana, Mayweather disse que o Ultimate havia entrado em contato diretamente com ele sobre a possibilidade de lutar MMA e revelou ter vontade de estrear no esporte.

"Vocês já sabem que eu sou um filho da p… que gosta de dinheiro. Eu sou o “Money May”. Me ligaram há um tempo e pediram para eu voltar. Se eu quiser, posso voltar direto para o UFC. Posso lutar no octógono. Posso chegar e lutar três ou quatro vezes no octógono e ganhar US$ 1 bilhão. Eu sou o Floyd “Money” Mayweather e vocês, filhos da p…, me amam! E eu amo vocês de volta, filhos da p..!", exclamou o boxeador em uma transmissão ao vivo para fãs capturada pelo site FightHype.